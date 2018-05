GEOPOLIS - La répression menée tous azimuts par le régime du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi contre ses opposants est régulièrement pointée du doigt par les organisations de défense des droits l'Homme. Amnesty international dénonce, dans un rapport publié le 7 mai 2018, l'isolement carcéral prolongé et les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques, que l'ONG, qualifie de «torture».

Un mémorandum contenant un résumé des travaux de recherche d'Amnesty, remis aux autorités égyptiennes le 16 avril, est resté lettre morte, d'après l'ONG. «Non seulement les défenseurs égyptiens des droits de l'Homme, les journalistes et les membres de l'opposition sont pris pour cibles pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions dans le monde extérieur, (mais) leur persécution continue aussi derrière les barreaux», dénonce Najia Bounaim, directrice de campagne d'Amnesty pour l'Afrique du Nord.Selon elle, ces personnes sont «frappées par les gardiens de prison» et subissent d'autres sévices. «On leur plonge à plusieurs reprises la tête dans un récipient rempli d'eau polluée par des excréments humains», souligne le document.En septembre 2017, Human Rights Watch (HRW) avait déjà tiré la sonette d'alarme sur l'usage «systématique et généralisé» de la torture à l'encontre des prisonniers politiques. «Le ministère de l’Intérieur a mis en place une véritable chaîne répressive destinée à recueillir des informations sur les dissidents présumés et à monter contre eux des affaires fabriquées de toutes pièces», expliquait alors HRW, cité par Géopolis