GEOPOLIS - Dans les rues de Choubra au Caire, quartier connu pour sa communauté chrétienne, les coptes affirment majoritairement qu'ils voteront pour le président sortant Abdel Fattah al-Sissi à la présidentielle qui débute ce lundi 26 mars 2018, malgré des critiques discrètes.



Les affiches à l'effigie du candidat Sissi, seul ou aux côtés du pape copte orthodoxe Tawadros II, sont omniprésentes à Choubra, un des innombrables quartiers surpeuplés du Caire. Edouard Tawfik, 60 ans, y tient un café fréquenté essentiellement par des chrétiens. «La première raison qui nous pousse à voter, c'est qu'il n'y a pas d'autre homme comme lui (...) à l'heure actuelle», s'enthousiasme ce sexagénaire affable, pendant que ses clients fument la chicha et jouent au backgammon.



Gestes d'ouverture

Arrivé au pouvoir après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée en 2013, à la suite de manifestations massives, M.Sissi a multiplié les gestes d'ouverture et de sympathie à l'égard de la communauté copte. Promoteur d'un «renouveau du discours religieux» musulman, l'ex-maréchal manque rarement une occasion de s'afficher aux côtés de Tawadros II. Les relations entre les deux hommes sont excellentes, assure à l'AFP le père Boulos Halim, porte-parole de l'Eglise copte.«Nous n'appelons pas les gens à voter pour une personne en particulier mais à participer», précise-t-il, alors que l'abstention risque de ternir le scrutin qui se déroule sur trois jours, M.Sissi ne faisant face à aucune concurrence sérieuse.

La «plupart» des chrétiens soutiennent le chef de l'Etat, reconnaît le père Halim, évoquant les réponses sécuritaires fortes après chaque attentat anti-chrétien ou la construction d'églises dans les villes nouvelles. Parmi elles, la plus grande cathédrale d'Egypte, érigée dans le désert, au cœur de la nouvelle capitale administrative en construction à l'est du Caire. Le président a lui-même inauguré le projet, début janvier.



Les coptes sont estimés à environ 10% des quelque 96 millions d'Egyptiens. Peu présents dans la haute administration, ils sont marginalisés, notamment dans les provinces reculées et pauvres de Haute-Egypte. Traumatisée par l'ère Morsi, premier président civil démocratiquement élu en 2012, la communauté copte a immédiatement soutenu, les yeux fermés, Abdel Fattah al-Sissi.



© MOHAMED EL-SHAHED/AFP

Un mandat plus tard, ce soutien perdure, à la faveur notamment de l'engagement de M.Sissi de faire du retour de la sécurité sa priorité. Cette question est cruciale pour les coptes, victimes d'une multiplication des attentats antichrétiens ces derniers mois. Plus d'une centaine de personnes sont mortes depuis décembre 2016 dans des attaques antichrétiennes revendiquées par le groupe Etat islamique . L'organisation djihadiste, qui vise principalement les forces de sécurité, a aussi attaqué plusieurs églises et un bus transportant des pèlerins.



Certains coptes saluent les réponses militaires et sécuritaires fermes après ces attaques. Mais lors de plusieurs manifestations les ayant suivi, ils ont laissé également éclater leur colère contre le régime. L'absence de sondages ne permet pas de connaître avec exactitude le soutien des coptes au président Sissi, assure à l'AFP Nevine Mossaad, professeure de sciences politiques à l'Université du Caire.