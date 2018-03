Sobhi Mohamed a 80 ans mais pour lui, ça ne compte pas. Dans une interview à Sky news (en arabe), il assure qu'il ne faut pas s'arrêter au chiffre marqué sur la carte d'identité et «se laisser vieillir». Passionné de sport, ce retraité égyptien fréquente une salle de gymnastique au Caire six fois par semaine. «J'aime la culture physique comme on aime une femme, ça me permet de rester jeune», dit-il en espérant susciter des vocations en Egypte et dans le monde arabe. © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany