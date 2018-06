01 /10

Le 3 novembre 2017, la loi interdit la production, l’importation, l’exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l’utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Et la loi est sévère car «toute personne qui jette dans la rue un sachet en plastique est punie d’une amende allant de 5 à 100.000 francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois.» Plusieurs pays comme le Kenya, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Rwanda ou le Maroc ont d’ores et déjà interdit la production et l’importation de ces sacs. © Ji-Elle/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.