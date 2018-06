GEOPOLIS - Imaginez les réactions en France si un gouvernement décidait d’augmenter le prix des carburants de 50%... C’est ce qui vient pourtant d’arriver en Egypte, en pleine Coupe du monde de football. Cette décision intervient dans le cadre du plan d’austérité mis en place par le président Sissi avec l’appui du FMI. D’autres mesures du même ordre devraient suivre.



Du sang et des larmes… C’est en quelque sorte ce que promet le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ce dernier a en effet annoncé, lors de la rupture du jeûne, que «nous devons tous souffrir et lutter pour avoir un pays plus fort à la fin». Et il a mis en cause la politique des prix bas, obtenus grâce à des subventions, sur de nombreux produits de base. Il estime que «sur certains produits, nous avons les prix les plus bas du monde, y compris sur l'énergie, le carburant et des matières premières».





Résultat de cette politique économique qui mêle dévaluation, hausse de la TVA et baisse des subventions, l'augmentation du litre d'essence sans plomb le plus utilisé atteint 35% et celui du diesel de plus de 50%. Prévue et redoutée depuis plusieurs semaines, cette augmentation a été annoncée par le ministre du Pétrole Tarek El-Molla, au lendemain de l'aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du ramadan.