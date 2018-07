GEOPOLIS - Le continent africain est sur la bonne voie en matière d'électrification. C'est le constat de la Banque mondiale. Des pays comme le Rwanda ou le Kenya ont réussi respectivement à tripler ou à doubler, en moins d'une décennie, l'accessibilité à l'électricité.



Quelque 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique sub-saharienne. Environ 80% résident dans des zones rurales. Cependant, la région a amorcé une réduction de son déficit énergétique. Une première.



«En Afrique subsaharienne, le nombre d’habitants qui accèdent à l’électricité dépasse pour la première fois la croissance de la population», précise un rapport de la Banque mondiale, qui souligne son rôle dans cette dynamique.





L'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda ont réussi à augmenter l'accès à l'électricité de 3% ou plus par an, entre 2010 et 2016. Au Kenya, par exemple, le taux d'électrification a plus que doublé en moins d'une décennie: il est passé de 23%, en 2009, à 56% en 2016. Sur la même période, le Rwanda a pour sa part triplé son taux d'électrification. Il est désormais de 29% contre 10% en 2009.«Les innovations technologiques jouent également un rôle capital», explique-t-on dans le document de la Banque mondiale. «Les progrès de la cartographie et de la géolocalisation permettent désormais d’identifier les populations privées d’électricité avec un niveau de précision et d’exactitude sans précédent, et d’améliorer ainsi radicalement la planification. Grâce à cette méthode, l’Agence d’électrification rurale du Nigeria localise actuellement plus de 200 sites où seront déployés des mini-réseaux électriques.»De même, toujours au Nigeria, un nouveau programme d’électrification «doté de 350 millions de dollars devrait (...) donner naissance à un marché dynamique pour les solutions énergétiques autonomes (mini-réseaux et hors réseau)».