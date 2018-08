03 /04

Martha avait à peine 10 ans quand elle fut incorporée à la Faction Cobra avec sa mère. C'était il y a six ans. «La quasi-totalité de mon village est partie en brousse à cette période», se souvient-elle. «Partir en brousse», une expression pudique que Martha se charge d'expliciter: la faim et l'insécurité avaient poussé les villageois à chercher la protection d'un groupe armé. Pendant plusieurs années, elle a ainsi alterné les tâches de porteur et de cuisinière pour les combattants. Une fois libérée, elle retourna avec sa mère dans son village, qu'elle reconnut à peine. «Notre maison n'était plus là. Elle avait été brûlée et il nous fallait tout reprendre à zéro», témoigne Martha. L'adolescente caresse à présent le rêve de devenir chauffeur et espère ne plus jamais être enrôlée dans un groupe armé. © STEFANIE GLINSKI / AFP