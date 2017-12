GEOPOLIS - Une certitude: les migrants africains en Libye qui le souhaitent, pourront regagner leur pays. Certains Etats ont déjà commencé à évacuer leurs ressortissants. Dans un mouvement plus large, selon l'Union africaine, 3.800 seront évacués dans les prochains jours. Mais la question du rapatriement reste complexe pour plusieurs raisons.

Plusieurs pays africains ont commencé à rapatrier leurs ressortissants pris au piège en Libye depuis la diffusion du reportage de CNN sur la vente de migrants. La Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore le Ghana ont entamé un mouvement qui va prendre de l'ampleur après le sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA) qui s'est tenu les 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.A la demande de la France, une réunion d'urgence s'est déroulée dans la soirée du 29 novembre 2017, en marge du sommet UE-UA, en présence de représentants de l'UE, de l'UA, de l'Onu, du Tchad, du Niger, du Maroc, du Congo et de la Libye.L'UE, l'UA et les Nations unies se sont, à cette occasion, notamment mises d'accord sur un soutien accru à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour «aider au retour de tous les Africains et Africaines qui le souhaitent vers leur pays d'origine», et sur la mise en place d'une «task force» visant à démanteler les réseaux de passeurs.En attendant, quelque 3.800 personnes vont être rapatriées d'urgence dans les prochains jours grâce notamment à des avions affrêtés par le Maroc, a annoncé le 30 novembre 2017 Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine (UA). Il a souligné qu'il s'agissait là des seuls migrants se trouvant dans un camp près de Tripoli, la zone la plus facile d'accès. Et ce alors que la Libye est ravagée par des guerres intestines, et infestée de groupes armés aux buts politiques, religieux ou simplement crapuleux.