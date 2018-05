Par Laurent Filippi | Publié le 09/05/2018 à 14H11, mis à jour le 09/05/2018 à 14H11

Sur le continent africain, légiférer sur le cannabis n’est pas la priorité des gouvernements. La Zambie et le Malawi ont lancé des expériences dans ce sens mais sans grand succès. Pourtant, depuis plus d’un an, les partisans de la légalisation ont remporté quelques victoires. Au sud du continent, après le Lesotho et le Zimbabwe, l’Afrique du Sud a elle aussi assoupli ses lois.

8 photos de la 17e édition de la Marche mondiale du cannabis en Afrique du Sud illustrent ce propos.