La région Somali d'Ethiopie est la deuxième plus étendue du pays. Limitrophe avec la Somalie et le Kenya, elle est l'une des plus instables d'Ethiopie. Des combats interethniques ont éclaté fin 2017 le long de la frontière que partagent les régions Somali et Oromia, faisant des centaines de morts et plus d'un million de déplacés.



De façon plus générale, la situation dans la Corne de l'Afrique reste très instable et l'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, est très active dans la région. Elle intervient dans les forces de l'Union africaine en Somalie (Amisom) et mène une politique de normalisation avec l'Erythrée.

Dès son entrée en fonction, M.Abiy a cherché à mettre un terme aux insurrections de groupes séparatistes ainsi qu'à diverses violations des droits fondamentaux. Il a d'ailleurs limogé cinq hauts responsables pénitentiaires, dont le directeur de l'administration pénitentiaire fédérale, quelques heures avant la publication du rapport de Human Rights Watch, selon Reuters. En juin, il a publiquement reconnu des actes de torture commis par les services de sécurité en les décrivant comme une forme de «terrorisme». Il a également soutenu une loi pour décriminaliser les groupes armés tels que l'ONLF tandis que le parlement a levé l'état d'urgence.Les défenseurs des droits de l'Homme accusent depuis de nombreuses années les forces de sécurité éthiopiennes d'exactions, essentiellement contre des groupes rebelles qui ont visé le parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF).