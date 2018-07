GEOPOLIS - Déjà à l’origine de tensions entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie, le projet de barrage de la Renaissance que cette dernière construit sur le Nil bleu a pris la tournure d’une affaire criminelle. Simegnew Bekele, le directeur de ce chantier vital pour l’économie éthiopienne, a été retrouvé mort dans sa voiture à Addis Abeba. Il est la quatrième personne à avoir trouvé la mort sur ce projet.



Le directeur de projet du barrage de la Renaissance, un important chantier énergétique en Ethiopie, a été retrouvé mort le 26 juillet 2018 dans sa voiture à Addis Abeba, selon un média proche du pouvoir.



Directeur d'un projet à l'origine de fortes critiques

Selon FANA, la radio-télévision proche du pouvoir, Simegnew Bekele «a été retrouvé mort dans sa voiture à Meskel Square», au centre d'Addis Abeba. «La cause de sa mort n'est pas connue», ajoute ce média.



Simegnew Bekele était le visage de ce projet gigantesque en construction près de la frontière entre l'Ethiopie et le Soudan et qui, avec 6000 mégawatts de capacité – l'équivalent de six réacteurs nucléaires –, sera à son inauguration le plus grand barrage d'Afrique.



Il avait donné la veille au soir une interview à la BBC dans laquelle il expliquait que les travaux du barrage avançaient conformément aux attentes.



Le barrage a suscité de fortes critiques de l'Egypte, qui craint que cette installation de 4 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) construite sur le Nil Bleu n'affecte le niveau de l'eau sur son territoire, situé en aval. Elle dépend à 90% du fleuve pour son approvisionnement en eau.



Quatrième personne à trouver la mort sur ce projet

En mai, le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie ont conclu un accord prévoyant un comité scientifique chargé d'étudier l'impact du barrage.



Simegnew Bekele est le second responsable d'une compagnie très en vue retrouvé mort ces derniers mois. Le 16 mai 2018, Deep Kamra, le directeur local de la société de cimenterie nigériane Dangote, son secrétaire et son chauffeur avaient été attaqués et tués à l'extérieur d'Addis Abeba.



Le barrage de la Renaissance est l'un des mégaprojets actuellement menés par l'Ethiopie, qui travaille également au développement de chemins de fer et de parcs industriels afin de transformer son économie et de lutter contre la pauvreté.



La construction de l'ouvrage a débuté en 2011 et deux de ses 16 turbines doivent commencer à produire de l'électricité en 2018, avaient annoncé les autorités éthiopiennes plus tôt cette année.



Le Nil Bleu, qui prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Egypte avant de se jeter dans la Méditerranée.