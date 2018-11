Par Véronique le Jeune | Publié le 10/11/2018 à 10H30

Un tiers des 105 millions d'Ethiopiens peuple la région d'Oromia, la plus étendue des 9 entités administratives du pays. Les Oromos, majoritaires mais pauvres, ont toujours été maintenus loin du pouvoir et, devenus rebelles, ont été arrêtés et souvent tués par les dirigeants successifs. Face à une crise sans issue, c'est l'un des leurs qui devint Premier ministre en avril 2018. Eveillant l'espoir.