En avril 2018 , l'EPRDF a choisi Abiy Ahmed, 42 ans, comme nouveau Premier ministre, le premier à être issu des Oromo, plus grand groupe ethnique du pays. M. Abiy a depuis engagé un vaste programme de réformes: libération de dissidents, ouverture de l'espace démocratique, réconciliation avec le frère ennemi et pays voisin, l'Érythrée, après des années d'un sanglant conflit . Réélu en octobre 2018 à la tête de la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) qui dirige le pays depuis 1991, cet adepte de la parité a remanié son gouvernement, composé de 10 femmes et 10 hommes.