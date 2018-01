GEOPOLIS - Une étude de l'OMS révèle que les accouchements par césarienne sont trop fréquents en Amérique latine et trop rares en Afrique. Globalement, plus les femmes sont pauvres, plus elles accouchent par voie basse. C'est le cas au Soudan du Sud, Tchad, Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, pays qui enregistrent les taux les plus bas d'accouchement par césarienne.



Entre le Soudan du Sud et la République dominicaine, il existe de larges inégalités en matière d'accouchement par césarienne. Ce taux varie respectivement de 0,6% à 58,9%, selon les auteurs d'une étude publiée le 25 janvier 2017 par la revue médicale britannique The BMJ et pilotée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Leurs travaux portent sur 72 Etats pendant la période 2010-2014 et excluent les pays les plus riches de la planète.



Dans de nombreux pays, les inégalités sociales se traduisent directement par le type d'accouchements. En Afrique subsaharienne, la césarienne est très peu pratiquée, par exemple au Tchad (1,5% des naissances), au Burkina Faso (2,1%) en Côte d'Ivoire (3,1%) ou en République Démocratique du Congo (5,5%).