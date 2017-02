GEOPOLIS - Les parlementaires finlandais ont définitivement entériné le mariage gay. Le 17 février 2017, ils ont repoussé une ultime tentative de ses opposants de faire obstacle à son entrée en vigueur le 1er mars. Ces derniers entendaient défendre le «mariage authentique» entre un homme et une femme.



Les opposants au mariage des personnes du même sexe étaient emmenés par le parti d’extrême droite des Vrais Finlandais (rebaptisé Parti des Finlandais), formation entrée au gouvernement en 2015. Ils étaient parvenus à faire mettre à l'ordre du jour une initiative populaire afin d'abolir la loi déjà adoptée en décembre 2014 par 101 voix contre 90.



Le Parlement a rejeté le texte et confirmé son premier vote à une plus large majorité encore de 120 voix contre 48. La loi entrera donc en vigueur comme prévu le 1er mars.



«Ca y est ! Le Parlement a confirmé que le mariage homosexuel était désormais acquis à 100%, et ce pour l’éternité. Joyeuses noces à tous mes amis!», a écrit dans un tweet (ci-dessous) le leader du Parti vert, Ville Niinistö



Se oli siinä! Eduskunta on vahvistanut tasa-arvoisen avioliiton 100% varmaksi tästä eteenpäin iäksi. Onnea häihin, rakkaat ystävät #tahdon

— Ville Niinistö (@VilleNiinisto) 17 février 2017

La loi n’établit aucune différence entre mariages hétérosexuels et homosexuels. Les époux gays pourront adopter des enfants et prendre le nom de leurs conjoints.



Excuses

Le 14 février, la commission des lois s'était prononcée contre une remise en cause du mariage gay. Mais les élus les plus à droite (chrétiens-démocrates et Parti des Finlandais) ont insisté pour que l'ensemble de l'Assemblée soit consultée. Ces députés, qui défendent ce qu'ils appellent «le mariage authentique» entre un homme et une femme, avaient réuni plus des 100.000 signatures (50.000 étaient nécessaires) de citoyens nécessaires pour contraindre le Parlement à en débattre.

Des partisans du mariage homosexuel les ont accusés de flatter leur électorat conservateur à l'approche des municipales d'avril. Ils leur ont également reproché de faire perdre du temps au Parlement. «Je présente personnellement mes excuses aux familles arc-en-ciel qui devront endurer que la question soit débattue une fois de plus», a ainsi écrit le député centriste Mikko Kärnä.Depuis 2002, la Finlande permettait déjà les unions civiles entre partenaires de même sexe. Elle restait le dernier pays nordique à ne pas autoriser le mariage homosexuel. Depuis 2006, les adversaires de l’union homosexuelle avaient réussi à bloquer sa légalisation à trois reprises.