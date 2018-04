06 /11

L'Afrique reste une de ces terres fertiles pour abriter des combattants. Il s'agit de permettre au G5 avec ses modestes armées de prendre en charge les menaces plus directement et plus efficacement (…), de faciliter la coopération régionale en matière de sécurité et de lutte contre les organisations terroristes», explique le général Mark Hicks, commandant des opérations spéciales des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom). La nouveauté du Flintlock 2018, ajoute-t-il, «est que nous avons orienté les opérations de formation sur les menaces réelles présentes dans le grand Sahel». © Issouf Sanogo / AFP