GEOPOLIS - Pendant plusieurs heures dimanche 28 octobre 2018, plus de 70 sites institutionnels gabonais et au moins ceux d'une trentaine d'institutions étaient inaccessibles. Des hackers du collectif Anonymous ont revendiqué cette attaque en indiquant viser des «dictatures». C'est la première fois qu'Anonymous s'en prend au Gabon avec cette ampleur. Plus largement, l'Afrique centrale est-elle dans le viseur?



«Attaque surprise et massive contre le gouvernement du Gabon aujourd'hui. Plus de 70 sites gouvernementaux (attaqués, NDLR). Tous leurs serveurs et leurs systèmes mails sont hors-ligne. Les dictateurs auraient dû s'attendre à nous!», a posté sur Twitter un compte proche de la mouvance Anonymous.



«Nous sommes les Anonymous. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. "Fuck" les dictatures!", pouvait-on aussi lire dans un communiqué signé des Anonymous, disponible sur l'internet et relayé par ces comptes anonymes.



— OpGabon (@OpGabon) 27 octobre 2018