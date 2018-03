GEOPOLIS - Un projet de décret est préparation à Libreville (Gabon) pour protéger l'iboga, arbuste des sous-bois de la forêt équatoriale, menacé de disparition. Des écologistes s'inquiètent de l'attrait de plus en plus grand pour cette plante aux effets psychotropes, consommée lors des initiations au rite bwiti et dont la molécule, l'ibogaïne, est connue pour ses vertus anti-addictives aux drogues dures.





Comme en Amazonie avec l' ayawaska , de plus en plus de touristes occidentaux viennent au Gabon «s'initier» au bwiti. Un rite ancestral au cours duquel ils consomment la racine d'iboga, un psychotrope naturel très puissant qui les font dialoguer avec «le monde des esprits». Indissociable de cette partique mystico-spirituelle et thérapeutique, l'iboga est consommée sous forme de poudre d'écorce tirée de sa racine pour mieux «se connecter à ses ancêtres», raconte la guérisseuse gabonaise Maman Dje Dje.



Un commerce «ultra lucratif»



L'attrait pour cette substance hallucinogène, classée comme drogue en France et aux Etats-Unis, dépasse les frontières gabonaises. Ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement qui craignent la détérioration et la disparition de cette plante endémique. L'iboga commence à s'exporter et son commerce est devenu «ultra lucratif», confirme Yann Guignon, fondateur de l'ONG Blessings of the forest (Les bienfaits de la forêt).





L'ibogaïne, une alternative à l'héroïne?

Extraite de cet arbuste, l'ibogaïne est une molécule de la famille des alcaloïdes qui «pourrait servir à lutter contre les maladies telles que la maladie de Parkinson, ou bien l'Alzheimer», déclare Natacha Nssi Begone, directrice de la valorisation des produits forestiers au ministère gabonais des Eaux et Forêts. De plus, elle pourrait être une alternative aux drogues dures: plusieurs études mettent en avant ses propriétés anti-addictives aux opiacés, notamment à l'héroïne. Faute de chiffres précis, personne ne peut aujourd'hui mesurer son niveau de raréfaction. L'iboga est trop souvent cueillie sans être replantée. Elle est «fragile», souligne M. Guignon, précisant qu'elle pousse dans les sous-bois et a besoin d'un sol ferrallitique et argileux ainsi que d'un certain taux d'humidité. Au delà de 37/40 degrés et en deçà d'une certaine hydrométrie, l'iboga meurt. Les défenseurs de l'environnement constatent sur le terrain une dégradation de la qualité de la plante sur les marchés, ou encore l'«augmentation de 100 % des prix de la plante en 25 ans».