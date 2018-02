GEOPOLIS - L'idée lui est venue devant un documentaire montrant des écoliers traverser des rivières à la nage lors de la saison des pluies pour aller en classe. Frank Darko, ému, a réfléchi à un moyen plus commode de passer de l'autre côté des cours d'eau. Et il inventa le vélo qui roule sur l'eau. Après un an de travail intense, il vient de tester son prototype en pleine mer. Une bonne publicité, selon lui.



Pour réaliser son projet, Frank Darko n'avait pas beaucoup d'argent à investir. Il a finalement réuni 100 dollars et trouvé des matériaux légers et à haut pouvoir de flottaison. Aluminium et liège, c'est la combinaison qu'il a choisie.



Son vélo aquatique est muni comme il se doit de pédales et d'une chaîne mais la roue arrière est équipée d'hélices, ce qui lui permet d'avancer ... et de reculer sur l'eau.





Reportage BBC mis en ligne le 1er février 2018.



Originaire de l'ouest du Ghana où il a été étudiant à l'université technique de Takoradi, le jeune homme espère récolter des fonds grâce à son invention et venir en aide aux enfants les plus pauvres qui prennent de gros risques en traversant les rivières à la nage.



Beaucoup de villages attendent depuis des années la construction de ponts qui n'arrive jamais.



Frank a conscience que son engin est perfectible mais il en est très fier et ne doute pas d'avoir attiré l'attention largement.



Son optimisme lui fait dire qu'il pourrait même embaucher un jour de la main d'œuvre et ainsi contribuer à faire baisser le taux de chômage qui s'élève à près de 12% au Ghana.