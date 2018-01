Par Laurent Filippi | Publié le 25/01/2018 à 09H37

En Israël, vit une importante communauté de chrétiens venus d’Erythrée. Ils ont fui la misère et la dictature. Mais le Parlement israélien a durci sa «loi anti-infiltration». Et beaucoup d’entre eux, sans-papiers, craignent les mesures prises par Benjamin Netanyahu. Il leur demande de choisir entre expulsion et incarcération. En janvier 2018, malgré leur inquiétude, ils ont fêté l’Epiphanie.

Le photographe Heidi Levine s’est rendu à Qasr el Yahud, haut lieu de pèlerinage le long de la rive occidentale du Jourdain, à l'est de la ville de Jéricho. Huit photos illustrent ce propos.