Par Géopolis (avec AFP) | Publié le 16/11/2018 à 17H27

Le nombre d'utilisateurs de smartphones dans le monde, «téléphones intelligents», devrait dépasser cette année trois milliards, un peu plus de dix ans après le lancement de l'iPhone d'Apple, qui a signé une véritable rupture technologique. L'AFP est allée à la rencontre de ces femmes et hommes qui n'imaginent plus vivre sans smartphone.