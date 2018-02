09 /10

A 24 ans, Mathilde-Amivi Petitjean veut faire mieux qu’à Sotchi, il y a quatre ans. «Je n’étais pas du tout prête. Je n’étais personne et suis tout à coup devenue la représentante du Togo. J’ai été un peu submergée», déclare-telle. En Corée du Sud, elle ne veut pas être sur les pistes «juste pour participer», car elle espère être classée parmi les trente premières. Née au Togo, elle a grandi en France et vit aujourd’hui au Canada. Chaque année, elle passe plus de 600 heures à s’entraîner. Si elle déclare à «Jeune Afrique»: «Les gens de la diaspora me connaissent mais, au Togo, c’est difficile. Il n’y a pas de neige là-bas: comment pourraient-ils s’identifier à moi?», elle reste très fière et heureuse de représenter son pays. © Gregorio Borgia/AP/SIPA