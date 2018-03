GEOPOLIS - Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le 30 mars trois médias et deux ONG poursuivis en diffamation par la Socfin, une holding propriétaire de plantations en Afrique et en Asie et dont le groupe Bolloré est actionnaire. De nombreux médias et journalistes mettent en cause les nombreuses procédures judiciaires menées contre eux.

Les ONG ReAct et Sherpa ainsi que Le Point, Mediapart et L'Obs avaient fait état en avril 2015 d'«accaparements» de terres appartenant aux riverains de plantations de palmiers à huile et d'hévéas. Des paysans africains et asiatiques réunis en «Alliance internationale des riverains des plantations Socfin Bolloré» avaient à l'époque lancé des actions de protestation contre ce qu'ils appelaient l'«accaparement» de leurs terres par la Socfin, décrivant une expansion «continue» de ces plantations depuis 2008, dont les médias et ONG s'étaient fait l'écho.

La Socfin, holding luxembourgeoise dont le groupe Bolloré est actionnaire à hauteur de 39%, les avait tous attaqués en diffamation tandis que sa filiale Socapalm, qui a des activités au Cameroun, avait poursuivi les deux ONG.





Les prévenus s'étaient notamment appuyés sur plusieurs rapports d'ONG dans les pays concernés et sur l'existence, s'agissant du Cameroun, d'une tentative de médiation en 2013 entre le groupe Bolloré et Sherpa sous l'égide du « Point de contact national » (PCN) français de l'OCDE. Le PCN avait notamment constaté dans un rapport de 2013 que «l'activité de la Socapalm (...) ne contribue pas suffisamment au développement durable des communautés riveraines du fait de la diminution de certains de leur moyens de subsistance et de leur espace vital sans compensation réelle». Les magistrats de la 17e chambre correctionnelle ont suivi les réquisitions du parquet. Ils ont estimé que même si les propos litigieux étaient diffamatoires, les prévenus pouvaient être relaxés au titre de la bonne foi, compte tenu notamment «de l'existence démontrée de revendications portées par certains riverains des plantations» de la Socfin et de la Socapalm.