Par Laurent Filippi (avec AFP) | Publié le 07/08/2018 à 09H36

Mal entretenues et proposant peu de choix, les bibliothèques de Nairobi offrent pourtant aux citadins un lieu de quiétude où se cultiver. Deux femmes, Angela Wachuka et Wanjiru Koinange, ont créé l’association Book Bunk. But: restaurer et moderniser ces édifices, enrichir les collections, et surtout donner l’envie et la possibilité de lire aux générations futures.

12 photos de Tony Karumba illustrent ce propos.