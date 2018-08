02 /07

Selon Amnesty International qui condamne cette action -une «violation des droits humains»-, l'opération a duré six heures environ. Jumo Bel, un habitant du bidonville, né sur place, déclare à RFI: « Les autorités nous avaient prévenus, et nous avons toujours su que ce terrain était destiné à devenir une route. Mais nous nous y sommes tout de même installés, à cause de la surpopulation et du développement du bidonville… ». Depuis des décennies, en effet, le faubourg insalubre de Nairobi s'est tellement développé qu'il occupe à présent une superficie de près de 3 km² et est devenu une ville dans la ville, avec ses écoles, ses lieux de culte, ses dispensaires. © Baz RATNER / REUTERS