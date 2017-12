GEOPOLIS - L’Afrique du Sud est une destination très prisée des touristes, au premier rang desquels les Français. Un vaste pays qui possède de nombreux atouts…



Les Français aiment l’Afrique du Sud et ils le prouvent. Selon les autorités touristiques sud-africaines, ils ont été 32% de plus à s’y rendre entre janvier et septembre 2017 par rapport à la même période de 2016. Avec 135.000 visiteurs, les Français se classent ainsi en 3e position derrière les Britanniques et les Allemands pour l’Europe, précise le site TourMaG. Par comparaison, en 2015, l'Afrique du Sud a accueilli une totalité de 8,9 millions de visiteurs.



Le pays doit son attractivité à plusieurs titres. Tout d’abord, explique le bureau français de South African Tourism, à «la diversification de l'offre touristique sur place, avec notamment l'essor du tourisme viticole», notamment dans la région du Cap-occidental. Mais aussi grâce à «une offre touristique renouvelée», et à une meilleure «connaissance des tour-opérateurs».



«Les sites touristiques dédiés à la lutte contre le régime de l'apartheid ou au leader sud-africain Nelson Mandela ont toujours beaucoup de succès auprès des touristes», comme la prison de Nelson Mandela à Robben Island ou sa maison à Soweto, souligne Le Point. Les incontournables sont également les parcs et les sites naturels avec leur faune préservée.





Le développement des dessertes aériennes et les ouvertures de lignes, qui se poursuivront en 2018, indique encore TourMaG, contribuent à l’augmentation de l’offre.Le secteur touristique ne connaît pas la crise à l’échelle du continent africain et son chiffre d’affaires s’est établi en 2016 à 34,8 milliards de dollars, dont 25,6 en Afrique subsaharienne. Mais c’est en Afrique du Sud que le secteur reste le plus compétitif, indiquait en 2015 Jeune Afrique D’autres pays africains ont également été plébiscités par les touristes du monde entier (chiffres 2015). Il s’agit, selon Le Point du Maroc, de l’Egypte, de la Tunisie et du Zimbabwe (voir carte ci-dessous). De quoi vous donner des idées pour un séjour de dernière minute en cette fin 2017!