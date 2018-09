08 /10

est le lauréat du Prix Pierre&Alexandra Boulat soutenu par la Scam en 2017, grâce à son travail intitulé «L'Ame des dikis» sur la jeunesse d’Alger. «Il n'est pas facile d'aimer à Alger dans une société où tout ce qui touche l'intime est haram. Car sans mariage, pas d'amour ni de sexe. (…) Pourtant, la jeunesse a de plus en plus de mal à s'y soumettre. Elle aspire à vivre pleinement. Les dikis sont plus qu'un squat, un endroit abandonné, une terrasse, ou un simple appartement discret. C'est un véritable mode de vie. Un lieu de résistance. Une réponse à la frustration quasi palpable de cette jeunesse qui a l'impression d’étouffer. Dans ces bulles de liberté, on se rencontre, on discute sans tabous. Parfois, on joue de la musique, on s'aime et on expérimente les interdits. Parfois dans l’excès de ceux qui veulent tout vivre trop vite. Car ils le savent, ces instants passés dans ces refuges ne sont que des parenthèses rares et précieuses» raconte le photographe. © Romain Laurendeau