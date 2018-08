16 /17

spécialiste des mouvements intellectuels de la diaspora africaine et commissaire de l’exposition que lui consacre le Musée du quai Branly jusqu’au 13 octobre: «Paul Robeson revendiqua une identité multiple et cosmopolite, en perpétuelle interaction avec le monde et anticipa en cela le "Tout-monde" d’Édouard Glissant pour qui la mondialité, si elle se vérifie dans les oppressions et les exploitations des faibles par les puissants, se devine aussi et se vit par les poétiques, loin de toute généralisation». Elle ajoute: «Le combat de Paul Robeson n’est pas essentialiste. Il veut être africain, mais aussi ouvrier, parler pour les Amérindiens… Il n’est finalement pas attaché à une identité. Son rapport au monde est très ouvert». © MARY EVANS / SIPA