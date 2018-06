GEOPOLIS - Les internautes algériens se consolent comme ils peuvent de l’élimination de leur pays de la Coupe du monde de football: avec de l’humour. Les Fennecs privés du voyage en Russie? «C’est la Coupe du monde qui a raté l’Algérie!». Ils se disent prêts à soutenir le Maroc et la Tunisie… mais sûrement pas l’Egypte, à cause d’un vieux litige.



Les incontournables du supporter algérien: le drapeau et le slogan «One, two, three, viva l’Algérie». Les Fennecs ne sont pas du voyage en Russie. Et alors? «Alors, c’est la Coupe du monde qui a raté l’Algérie!», s’il faut croire les réseaux sociaux algériens.





De toute façon y aura jamais l’ambiance d’y a 4 ans pour la coupe du monde sans l’Algerie mdr — wolfgang (@imaaaneeeg) 4 juin 2018

C’est l’Algérie qui va gagner la coupe du monde 2018 retenez bien ça — (@Lion__91) 12 juin 2018

Ptdr Eric dans H !!!! Hassan bonne coupe du monde tahia le Maroc allez les bleu et pour l’Algérie one twoo tree on reste o pays hahahaha tout nul — zakaria (@KammerZakaria) 12 juin 2018

Ne pas demander pourquoi y a un drapeau alors qu’il y a pas l’Algerie en coupe du Monde — شونا (@Shaimaaae1) 12 juin 2018

Pr la coupe du monde jvais sortir mon drapeau, l’accrocher à ma voiture même si l’Algérie n’est pas qualifiée...

Coupe du monde - Groupe de la mort

Pays-Bas

Italie

Algérie

Le Maroc et la Tunisie vont faire une bonne cdm je l’espère mais ne remplaceront pas l’Algérie #CoupeDuMonde — Amine Bennaidji (@ABennaidji) 11 juin 2018

Bon y'a pas l'Algérie à supporter pour cette Coupe du Monde

Je vais donc supporter le Nigeria, rien que pour leur maillot — J'suis l'numéro (@19Gotztavo) 7 juin 2018

Sur @FVPAeSport toujours en tête du classement.

Une fierté d'avoir une équipe aussi solidaire

