GEOPOLIS - Champagne et roses rouges ont été offerts aux passagers du premier vol commercial depuis vingt ans entre Addis Abeba et Asmara, les deux capitales encore ennemies il y a six semaines. La demande a été telle que la compagnie Ethiopian Airlines a affrété deux avions. Baptisés «oiseaux de paix», ils ont décollé le 18 juillet 2018 après une cérémonie célébrant le dégel entre l'Ethiopie et l'Erythrée.



Ce 18 juillet 2018 marque une nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire entre les anciens «frères ennemis» de la Corne de l'Afrique, avec la reprise d'une liaison aérienne commerciale.





«Ce jour représente un événement unique dans l'histoire de l'Ethiopie et de l'Erythrée», a commenté le directeur général d'Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, se félicitant de «l'enthousiasme des gens» qui se pressaient pour monter à bord des deux avions à destination d'Asmara, capitale de l'Erythrée.



Vers un règlement du conflit frontalier

Jadis province de l'Ethiopie, l'Erythrée a fait sécession en 1993 après une trentaine d'années de guerre. Un conflit territorial sur la frontière a suivi la déclaration d'indépendance, débouchant sur un conflit qui fit quelque 80.000 morts en 1998-2000. Le conflit a ensuite été prolongé par une longue période d'hostilité qui vient tout juste de s'achever.



Courant juin 2018, le nouveau Premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, 42 ans, avait créé la surprise en déclarant accepter un règlement du conflit frontalier datant de 2002. Début juillet, il s'est rendu en visite officielle à Asmara où il a signé avec le président érythréen Issaias Afeworki, 72 ans, une déclaration mettant officiellement fin à vingt ans d'état de guerre.



Rouverture de l'ambassade d'Erythrée

De son côté, le président Afeworki, héros de l'indépendance devenu tyran, en visite officielle en Ethiopie pendant trois jours mi-juillet, a rouvert l'ambassade d'Erythrée à Addis Abeba.



L'Ethiopie et l'Erythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre qui les a opposées entre 1998 et 2000, notamment en raison d'un désaccord sur leur frontière commune.