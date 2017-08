GEOPOLIS - L‘Ethiopie est l’une des cinq économies les plus dynamiques du continent africain. Selon le Rapport sur l'investissement dans le monde 2016, le pays est au 2e rang en matière d'investissement étranger dans le secteur de l'industrie textile après le Vietnam. La Chine, partenaire privilégié, développe de nombreuses infrastructures. La croissance est au rendez-vous. Mais à quel prix?

L’Ethiopie deuxième pays d’Afrique le plus peuplé du continent avec plus de 100 millions d’habitants, connait depuis une dizaine d’années une croissance de son PIB (10 % en 2015, 6,4 en 2016 et 7 % prévu en 2017). Le PIB par habitant a doublé. Pourtant, avec 675 euros par habitant en 2016, il reste toujours l’un des plus faibles au niveau mondial.



Mais le pays veut devenir d’ici à 2025 un pays à revenu intermédiaire. Aujourd’hui, l’agriculture reste le pilier socio-économique du pays avec 39% du PIB, 80% des emplois, et 85% des exportations précise le Ministère de l’économie et des finances françaises. Alors pour doper son économie, le pays a décidé de mettre les bouchées doubles et de développer son industrie manufacturière dans le secteur du textile. L’Ethiopie veut que cette industrie (actuellement 5% du PIB) grimpe de 20 à 25 % d'ici dix ans pour en faire ainsi la base principale de son économie.



Plans quinquennaux de croissance et de transformation de l'économie

Un plan de croissance et de développement (Growth and Transformation Plan, GTP) a été mis en place par l’ancien Premier ministre Meles Zenawi, obsédé par la «renaissance» éthiopienne. La première phase du GTP s’est terminée en 2015 et son bilan a prouvé les capacités de bonne gouvernance économique. 60% des objectifs dans la réalisation d’infrastructures ont été réalisés. Avec une réserve: le décollage du secteur manufacturier et la hausse des exportations.



«Notre industrie est encore embryonnaire. Nous devons transformer notre économie essentiellement agricole et nous focaliser sur l’industrialisation qui va nous permettre de faire partie des pays à revenus intermédiaires d’ici à 2025» a déclaré Tadesse Haile, ministre d’Etat à l’industrie.



La seconde phase du plan (GTP II, 2015-2020) s’inscrit dans la continuité du premier et entend au plan macroéconomique, maintenir une croissance à deux chiffres dans un environnement économique stable.



«Made in Ethiopia»

En 2015, l'État a créé une cellule spéciale: la Corporation pour le développement des parcs industriels. Treize parcs vont être construits à cet effet. Pour inciter les entreprises étrangères à implanter des usines dans le pays, le prix des terrains est bradé, à peine un euro par mètre carré par mois. Réseau électrique et de communication, routes, voies ferrées sont également construits. Une nouvelle voie ferrée entre Addis-Abeba et Djibouti entrera en service en octobre 2017.



D’ici à 2020, 150 entreprises de textile et de vêtements devraient être opérationnelles et le secteur générer 30 milliards de dollars en un peu plus de dix ans. Bogale Feleke, vice-ministre éthiopienne de l'industrie a déclaré en juillet 2017: «Nous avons l’intention d’augmenter notre superficie de culture de coton. À l’heure actuelle, seulement 20% des trois millions d’hectares sont utilisés pour cette culture alors que nous visons à atteindre les 80%».



«Au total, l’industrie du textile habillement pourrait générer en Afrique subsaharienne 400.000 emplois et les exportations pourraient doubler dans les 10 ans, a révélé l’équipe de Fashionomics», déclare la Banque africaine de développement.



Pour Mayur Kothari, patron de l’Indian Business Forum: «Il n’y a aucun doute sur le fait que l’Ethiopie sera un leader dans cette région de l’Afrique, car il y a une population énorme, de bonnes directives, des investissements dans les infrastructures, et une stabilité politique. Les ressources naturelles sont immenses, ajoute Madeleine Rosberg sur Forbes Afrique, Elles renferment un énorme potentiel de développement pour la filière textile, au point que l’Ethiopie pourrait devenir le nouveau Pakistan.» Avec le plus gros cheptel d’Afrique et 45 millions d’hectares de terres arables pour la production du coton, le pays a toutes les cartes en mains pour devenir le nouveau Lion africain.





© Kay Nietfeld / dpa/ AFP

La catastrophe du Rana Plaza