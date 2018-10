GEOPOLIS - La Journée mondiale de la santé mentale a été l'occasion pour la directrice de la branche Afrique de l'OMS d'attirer l'attention sur une prise en charge précoce des troubles mentaux chez les jeunes. Elle insiste sur les bénéfices qu'il y a pour tous les pays du continent à dépister tôt et à prendre soin des malades ainsi détectés.



L’Organisation mondiale de la Santé (l’OMS) a axé la Journée mondiale de la santé mentale 2018 sur une prise en charge plus précoce des troubles mentaux chez les jeunes. Le médecin dirigeant la branche Afrique de l’organisation internationale, Matshidiso Moeti, alerte sur une inadéquation voire une absence de moyens et de structures pour détecter et prendre en charge ces patients. Sachant que pour la moitié d’entre eux, les prémices sont là avant l’âge de 15 ans.