GEOPOLIS - La burkinabè Geneviève Zabré a remporté le premier prix du concours francophone de vulgarisation scientifique «Ma thèse en 180 secondes». En trois minutes d'éloquence, sa thèse sur les qualités antiparasitaires des plantes fourragères d’acacia et leur faculté à réduire les dégagements de gaz méthane dans l’atmosphère a séduit le jury francophone réuni à Lausanne, en Suisse.



Les doctorants sélectionnés dans 18 pays francophones disposaient de trois minutes chacun pour faire découvrir au jury et au grand public l’objet de leur recherche.



Le jury, composé de personnalités des médias, de la société civile et du monde universitaire, devait juger le talent oratoire, la justesse et l’efficacité de la vulgarisation, la qualité de construction de l’exposé.



Et c'est Geneviève Zabré, doctorante à l’université de Ouaga I, qui a remporté le premier prix du concours de vulgarisation et d’éloquence scientifique. Sa thèse s’intitule «Qualité nutritionnelle et antiparasitaire de quatre espèces d’acacia (Acacia mangium, A. mearnsii, A. nilotica et A. raddiana) chez les petits ruminants dans les exploitations mixtes agriculture-élevage des régions arides du Brésil et du Burkina Faso».



Mouton et réchauffement climatique

La biologiste a expliqué avec pédagogie l’«utilisation des plantes médicinales dans la lutte contre le méthane émis par les ruminants: cas des ovins». Diminuer les émissions de méthane (puissant gaz à effet de serre) chez les ruminants, c’est lutter contre réchauffement climatique et la désertification.



Cette édition 2018 a permis à 18 doctorant(e)s de mettre en avant leurs qualités de communication et leur passion pour la recherche. La prochaine édition soutenue par L’Agence universitaire francophone se déroulera à Dakar le 26 septembre 2019.





Vidéo Ma thèse en 180 secondes, finale 2018.