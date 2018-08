© CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)

GEOPOLIS - La chenille légionnaire d'automne en Afrique a ravagé les cultures dans une quarantaine de pays. Quand elle est à l'état de larve ou de chenille, sa principale cible est le maïs. Cet insecte, originaire d'Amérique latine, est apparu pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2016. Il s'est vite propagé dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne en 2017, avant d'être récemment repéré en Inde.



La chenille légionnaire d'automne est-elle arrivée jusqu'en Inde par l'homme ou par ses propres moyens? On n'a pas encore de réponse scientifique à ce stade, mais une certitude: une fois établi dans une zone, le papillon adulte peut voler sur de grandes distances et se propager très rapidement. Une étude du Conseil indien pour la recherche agricole a récemment révélé que des traces de chenille légionnaire d'automne («Fall armyworm» en anglais) avaient été isolées sur plus de 70% des cultures de maïs examinées dans la région de Chikkaballapur, dans l'Etat indien de Karnataka.



Cet insecte beige et marron s'est déjà attaqué en Afrique à des millions d'hectares de cultures de maïs, menaçant la sécurité alimentaire de 300 millions de personnes, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).





Au Kenya, Wycliffe Ngoda, un fermier de 64 ans des environs de Kisumu (ouest), en sait quelque chose. Il n'a pas oublié les feuilles de maïs déchiquetées et les épis dévorés sur ses parcelles. Il a raconté à l'AFP qu'en 2017, il avait «perdu 50% de (sa) récolte. D'autres jusqu'à 70%». Et l'agriculteur de décrire «une attaque-éclair et sans merci. En très peu de temps, de larges portions de terres cultivées ont été mangées».



Entre 1000 et 1500 oeufs