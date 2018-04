GEOPOLIS - Pour savoir comment les différents pays du monde perçoivent leur système politique, le Pew Research Center a mené récemment un sondage dans 38 pays dont 7 africains. Tous se prononcent largement en faveur de la démocratie même s’ils ne sont pas entièrement satisfaits de son fonctionnement.



Selon les résultats du sondage du Pew Resaerch Center, mené sur l'année 2017, la majorité des personnes interrogées en Afrique trouvent que la démocratie représentative est un assez bon ou très bon moyen pour diriger leur pays. Il s’agit du régime démocratique le plus connu où des représentants élus par les citoyens décident des lois. Les 7 pays concernés par cette étude sont la Tunisie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria, le Kenya et le Ghana.





Grande satisfaction au Sénégal

Il faut aller en Tanzanie pour obtenir le meilleur taux de satisfaction en matière de démocratie. Dans ce pays d’Afrique de l’Est, près de 9 personnes sur 10 (89%) sont contentes du mode de fonctionnement et 79% font confiance à leur gouvernement. Le Ghana, le Kenya et le Sénégal ont eux aussi un taux élevé de satisfaction dépassant les 60%. A titre d’exemple, la moyenne est de 46% dans l’ensemble des autres pays.







© Capture d'écran



© Capture d'écran



© Capture d'écran

La confiance règne moins en Tunisie, où l’on tombe sur le plus bas score avec 36% de satisfaction. Près de 3 personnes sur 10 seulement font confiance au gouvernement. On retrouve globalement cette même méfiance à l’égard du gouvernement en Afrique du Sud et au Nigeria. Malgré une certaine méfiance exprimée dans certains pays concernant la pratique de la démocratie, la grande majorité des personnes interrogées dans les pays africains se prononcent en faveur d’un système démocratique et rejettent le régime autocratique ou militaire.