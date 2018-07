GEOPOLIS - Cherchent preneur: les trois avions de ligne de l'ex-dictateur Yahya Jammeh, immobilisés et recouverts de sable sur le tarmac de l'aéroport de Banjul, les trente voitures de luxe rangées sans housse dans le garage de la présidence, ainsi que quatre terrains à bâtir en zone touristique. Le gouvernement gambien espère récolter une dizaine de millions d'euros de cette vente.



Dix-huit mois après le départ forcé de l'ancien président Yahya Jammeh, accroché au pouvoir malgré son échec à la présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow, la question de la mise en vente de ses biens refait surface. Le nouveau pouvoir gambien annonce la création d'un site Internet qui devrait servir de vitrine aux luxueuses possessions de l'ex-despote.





«Si des acheteurs sont intéressés, ce sera sans doute à eux de faire une offre, ou bien le gouvernement donnera un prix», annonce le secrétaire permanent du ministère des Finances, Lamin Camara, donnant l'impression que la marche à suivre n'est pas totalement arrêtée.

L'argent récolté doit servir à l'éducation et à la santé

Dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, enclavé dans le Sénégal hormis un étroit débouché sur l'Atlantique, où une grande partie de la population vit avec moins de deux dollars par jour, l'argent récolté doit servir à financer des programmes d'éducation, de santé et de développement agricole, selon des responsables gouvernementaux.



En mai 2018, lors d'une conférence internationale sur la Gambie à Bruxelles, le président Adama Barrow a dit avoir trouvé «une économie sinistrée», dénonçant le «pillage des maigres ressources étatiques» par son prédécesseur.



Les comptes de l'ancien dictateur, soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars au cours de vingt-deux ans de règne absolu, ont été gelés, et la décision a été prise de vendre ses actifs laissés au pays.



Pour la petite histoire, afin d'obtenir le départ de M.Jammeh pour un exil doré en Guinée équatoriale, le 21 janvier 2017, l'autorisation lui avait été donnée d'emporter sa collection de voitures de luxe, dont une partie est finalement restée en Gambie, faute de place dans l'avion.



Des voitures et des avions achetés avec de l'argent public

En effet, dans le garage de la présidence, deux énormes Hummer blindés prennent depuis lors la poussière aux côtés de cinq Rolls-Royce, d'une Bentley, d'une Mini-Cooper immatriculée MYJ – pour Mariam Yahya Jammeh, la fille de l'ex-président –, aux côtés aussi de pick-ups, de BMW et de Mercedes, comme ont pu le constater des journalistes de l'AFP.