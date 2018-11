GEOPOLIS - Alfred Yekatom a quitté Bangui à bord d'un jet, le 17 novembre 2018, pour La Haye, aux Pays Bas. Remis depuis à la Cour pénale internationale (CPI), le député centrafricain et ex-chef milicien faisait l'objet d'un mandat d'arrêt «pour sa responsabilité pénale présumée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité» commis entre décembre 2013 et août 2014.



La justice internationale tient Alfred Yekatom, alias «Rambo», dans ses filets. Le député centrafricain et ex-chef de milices antibalaka chrétiennes, autoproclamées d'autodéfense, doit comparaître «dans les meilleurs délais» devant la CPI qui avait ouvert, en septembre 2014, une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. L'extradition de Yekatom est une première dans ce pays meurtri par des massacres intercommunautaires depuis 2012, violences et exactions qui résultent d'une scission entre chrétiens et musulmans.