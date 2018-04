GEOPOLIS - Dans son dernier rapport sur le recours à la peine de mort dans le monde, rendu public le 12 avril 2018, Amnesty International souligne qu'en Afrique subsaharienne, il y a eu en 2017 une diminution significative du nombre de sentences capitales prononcées. Peut-être le signe avant-coureur de l'abolition de la peine de mort dans la région. Le constat est partagé par d'autres associations.



Selon Amnesty International, le nombre d'exécutions capitales est en recul dans le monde. Et l'Afrique ne déroge pas à la tendance.



Dans son dernier document, l'ONG y enregistre une amélioration notable sur la partie subsaharienne du continent. En 2016, la Guinée est en effet devenue le 20e pays de la région à abolir la peine de mort, pour tous les crimes. Et le nombre de condamnations a diminué, de 1.086 en 2016 à 878 en 2017.



Un progrès qui doit être «reconnu»

La Gambie a, de son côté, signé un traité international l'obligeant à ne pas mener d'exécutions et à progresser vers l'abolition de la peine de mort.