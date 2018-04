Les habitants du PK5, le quartier musulman et poumon économique de la capitale centrafricaine, manifestent devant le siège de la Minusca, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine, à Bangui. Là, ils ont déposé plus d'une douzaine de cadavres des victimes des affrontements, selon l'AFP. Le PK5 connaît en effet depuis plusieurs mois un regain de violence. Depuis le 9 avril, on déplore au moins 3 morts dont un Casque bleu, deux civils, et une centaine de blessés parmi lesquels des Casques bleus. Depuis, plusieurs groupes armés issus de l'ex-coalition musulmane de la Séléka, qui avait pris Bangui par la force en 2013, ont réagi à l'opération militaire menée au PK5. La Minusca a arrêté plusieurs personnes appartenant aux groupes armés «Force» ou du feu chef armé «50/50». Elle a saisi de la drogue ou des munitions après la prise de contrôle des bases de ces groupes, selon un porte-parole de la Minusca Hervé Verhoosel. Une quinzaine de groupes armés combattent en province pour contrôler les ressources et gagner de l'influence. © FLORENT VERGNES / AFP