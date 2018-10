Bouclier de cuir en main, l'instructrice donne ses consignes. Ses élèves du jour, des écolières de 11 ans, s'exécutent sans broncher et rouent la cible de violents coups de genou. Face aux élèves de l'école Thabisang, une des formatrices de l'ONG ABS, Dimakatso Monokoli, donne ses conseils. «Ne commettez jamais l'erreur de vous retrouver seules dans la même pièce que quelqu'un qui vous rend mal à l'aise. Faites confiance à votre instinct», leur lance-t-elle. Et en cas d'agression, «criez autant que vous pouvez». «On ne va pas vous apprendre à donner des coups de poing, mais à vous battre de façon intelligente, sans force», renchérit un de ses collègues masculins. Suivent des démonstrations de coups portés aux tibias, à la veine jugulaire, aux parties génitales. «Vous pouvez aussi arracher les oreilles, les narines», détaille l'instructeur. Les filles passent à l'action. Dans leur uniforme – robe bleu et chaussettes assorties jusqu'aux mollets –, elles se déchaînent. Quelques rires, mais l'ambiance reste studieuse. Conquis par l'approche d'ABS, qui a sensibilisé plus de 13.000 enfants dans le pays, le ministère sud-africain de la Santé vient de faire appel à l'ONG pour former 160 instructeurs antiviol. © GULSHAN KHAN / AFP