Ses portraits fleurissent partout en Egypte. Le premier tour de l’élection présidentielle en Egypte aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra, si besoin, du 24 au 26 avril. La réélection de l’actuel président Abdel Fattah al-Sissi, qui dirigeait l'armée quand il a renversé le président islamiste élu Mohamed Morsi en 2013 et porte désormais un costume civil, ne fait aucun doute. Il avait obtenu 97% des voix en 2014 lors d'un scrutin dont l'opposition avait aussi été écartée. Le scénario semble se répéter. Faute d’opposants crédibles, emprisonnés ou empêchés de se présenter, le raïs a un boulevard devant lui. © MOHAMED EL-SHAHED / AFP