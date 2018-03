Cette plateforme de développement culturel est avant tout un marché financier qui pose la question de trouver des modèles économiques fiables pour les arts de la scène. Le metteur en scène béninois Tola Kokoui regrette que l’art africain vivant ne soit pas mieux mis en valeur sur le continent. Il explique dans un entretien pour RFI: «Depuis sa création, je n’ai pas croisé beaucoup d’acheteurs ou de tourneurs. Et dans mon domaine, le théâtre, je n’ai pas entendu (parler) de pièces de théâtre qui ont été achetées ici et ont tourné ailleurs, en Afrique ou en Europe. (…) A l’occasion du Masa, on aurait pu avoir des occasions de vendre et de sortir. Mais, cela ne se fait pas, parce que cela coûte de plus en plus cher. Et je ne vois pas de producteurs ou de tourneurs africains capables de prendre en charge la tournée d’une pièce de théâtre. Ça, c’est un réel problème.» © AFP / ISSOUF SANOGO