Le Vietnam est le pays qui achète le plus de noix brute (70% de la production ivoirienne) pour les transformer. Aujourd’hui, les Vietnamiens ont vu leur marge s'éroder et veulent se retirer du marché. Mais ils ne peuvent pas revoir les contrats déjà signés pour renégocier les prix à la baisse avec la Côte d’Ivoire. La noix brute est vendue à un prix minimum garanti fixé par l'Etat et la filière. Du coup, les Vietnamiens refusent d’acheter au prix fixé. Mais cette situation est un véritable danger pour l'économie ivoirienne, car 450.000 producteurs travaillent dans ce secteur. L’une des solutions pour le pays serait de faire fi du Vietnam et de transformer lui-même le fruit brut sur son territoire. Les agriculteurs menacent de passer à d'autres cultures si le problème n’est pas résolu. Les autorités ivoiriennes espèrent augmenter leur capacité de transformation de 100.000 tonnes par an à 300.000 tonnes d'ici 2020. Ils ont pour objectif de rendre le secteur moins vulnérable aux fluctuations du marché international. © Luc Gnago / Reuters