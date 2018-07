Par Véronique le Jeune | Publié le 07/07/2018 à 14H05

Les Anglais ont le Royal Ascot et son défilé de chapeaux colorés et excentriques, les Sud-Africains, le Durban July, moins sang bleu mais tout aussi extravagant. Le premier samedi de chaque mois de juillet, la course hippique attire tout ce que l'Afrique compte de jet-setteurs et de people. On vient de loin pour participer à cet événement mondain mêlant exploit sportif et folies vestimentaires.