Par Véronique le Jeune | Publié le 24/06/2018 à 11H45

L'avocat est devenu ces dernières années une denrée de plus en plus demandée. Les plus gros consommateurs sont aux Etats-Unis, le plus gros producteur mondial est le Mexique. Dans les pays chauds où il pousse, il a tendance à devenir l'objet d'une monoculture, nuisant à la faune et à l'environnement. Mais difficile de résister à cet or vert. L'Afrique du Sud est n°1 sur le continent africain.