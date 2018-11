Avant les dates officielles de Diwali, du 5 au 11 novembre 2018, les préparatifs ont commencé à Durban, ville d'Afrique du Sud qui concentre la plus forte population d'origine indienne. C'est pour ces hindous l'occasion de danser et chanter déguisés en dieux ou déesses sur des chars. Cette grande fête religieuse est aussi l'occasion pour cette population d'illuminer, de nettoyer et de décorer les maisons, d'acheter de nouveaux vêtements, de s'offrir des cadeaux et de jouer à des jeux d'argent. Les hindous ne sont pas les seuls à célébrer la fête des lumières, les sikhs et les jaïns fêtent également Diwali en lui attribuant d'autres symboles. © RAJESH JANTILAL / AFP