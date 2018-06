les marathoniens d'une soixantaine de pays se sont une nouvelle fois passionnés pour cette course légendaire devenue une véritable institution en Afrique du Sud. A la fois prisée et redoutée pour ses descentes et ses montées, «jamais très longues ni extrêmement pentues, mais c'est leur répétition sans temps mort qui use le musle et lamine le moral», raconte l'un des participants français sur son blog. Le gagnant de l'édition 2018 est un Sud-Africain, Bongumusa Mthembu, le premier depuis Bruce Fordyce, neuf fois vainqueur de l'utra-marathon entre 1981 et 1990. Depuis le premier top départ, le 24 mai 1921, le rang des fidèles de cette course bientôt centenaire, qui s'est déroulée chaque année sans interruption à l'exception de la période 1941-1945, n'a cessé de grossir. © RAJESH JANTILAL/AFP