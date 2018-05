Des musulmanes sud-africaines sont réunies dans la grande mosquée Nizamiye pour la première prière du soir qui ouvre le mois sacré du jeûne, le ramadan. L'édifice, qui a coûté 24 millions de dollars (20 millions d'euros), a été financé par un riche homme d'affaires turc Orhan Celik. Il comprend une école coranique pouvant accueillir 800 éléves, une clinique et un centre commercial. Ankara et Pretoria entretiennent des liens économiques et politiques depuis de nombreuses années. © GULSHAN KHAN / AFP