«gigantesque coup de tonnerre à l'aube». Les ossements du Ledumahadi Mafubé viennent d'être présentés à la presse par le découvreur du fossile, le Pr Jonah Choiniere. On peut voir la différence de taille entre la griffe (en haut) de ce dinosaure et celle d'un autre l'Aardonyx (en bas), qui affichait déjà 6,30 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur et pesait plus d'une tonne. Le Ledumahadi Mafubé, herbivore comme le précédent, pesait 12 tonnes et mesurait 4 mètres de hauteur. Un animal à l'ossature extrêmement massive et solide. Pour autant, il ne pouvait pas prétendre être le plus grand de sa catégorie, certains dinosaures frisant les 70 tonnes. L'Afrique du Sud (mais aussi l'Argentine) n'ont pas encore livré tous leurs secrets. © GULSHAN KHAN / AFP