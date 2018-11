Beaucoup d’artistes regrettent les carcans du milieu de l'art. L’un deux déclare: «L'art contemporain dit africain, ça existe depuis les années 60. Etre artiste africain c'est une forme de ghettoïsation que je ne supporte pas, je suis artiste et je suis africain.» Mais Victoria Mann, la directrice d'AKAA, précise: «Notre mission première, c'est de décloisonner et de défaire les géographies. Nos critères de sélection, ce n'est pas la nationalité ou le lieu de vie et de travail, c'est un critère de revendication d'un lien à l'Afrique. (…) L'idée est de redessiner une carte de l'art contemporain, d'y mettre en son centre l'Afrique, et de ce centre de voir tous les axes, tous les regards, tous les passages, sud-sud et nord-sud, qui se créent.» © Alun Be / AKAA